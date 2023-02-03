اليوم السابع
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وزيرة الدفاع النمساوية: ندعم أوكرانيا دون إمدادها بالسلاح

الجمعة، 03 فبراير 2023 09:00 م
وزيرة الدفاع النمساوية: ندعم أوكرانيا دون إمدادها بالسلاح كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية
أ ش أ

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 أكدت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية أن بلادها كدولة محايدة لا تسلم أسلحة إلى أوكرانيا ولكن بعد انتهاء الحرب يمكن للجيش النمساوى أن يساعد هناك في إعادة البناء.

وقالت الوزيرة تانر - في تصريحات لها اليوم /الجمعة/- إن زيارة الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين إلى أوكرانيا مؤخرا كانت عملاً تضامنيًا وقوة رمزية عظيمة خاصة أنها تجيء بعد فترة وجيزة من بداية الولاية الثانية للرئيس ألكسندر فان دير بيلين.


وأوضحت الوزيرة كلوديا تانر أن النمسا بلد محايد ومع ذلك فإن الحياد العسكري لا يعني أننا محايدون من حيث المواقف وسنظل متضامنين مع أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلن البنتاجون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تزيد على مليارى دولار، وأوضح البنتاجون - في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الجمعة/ - أن الحزمة تشمل ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ (هايمرس) وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم ومركبات مضادة للألغام.

وأضاف أن حزمة المساعدات تشمل أيضًا وحدتي دفاع جوي من طراز (هوك) وصواريخ دقيقة التوجيه.

 


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