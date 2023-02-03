وزيرة الدفاع النمساوية: ندعم أوكرانيا دون إمدادها بالسلاح

وقالت الوزيرة تانر - في تصريحات لها اليوم /الجمعة/- إن زيارة الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين إلى أوكرانيا مؤخرا كانت عملاً تضامنيًا وقوة رمزية عظيمة خاصة أنها تجيء بعد فترة وجيزة من بداية الولاية الثانية للرئيس ألكسندر فان دير بيلين.



وأوضحت الوزيرة كلوديا تانر أن النمسا بلد محايد ومع ذلك فإن الحياد العسكري لا يعني أننا محايدون من حيث المواقف وسنظل متضامنين مع أوكرانيا.