اليوم السابع
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واشنطن بوست: سوق العمل الأمريكى يضيف 517 ألف وظيفة فى يناير

الجمعة، 03 فبراير 2023 05:26 م
واشنطن بوست: سوق العمل الأمريكى يضيف 517 ألف وظيفة فى يناير
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوق العمل الأمريكى قد حطم التوقعات فى شهر يناير، وأضاف الاقتصاد الأمريكى 517 ألف وظيفة، على الرغم من تسريح عشرات الآلاف من العمال فى قطاع التكنولوجيا.
 
وانخفض معدل البطالة إلى 3.4%  ليصل إلى نقطة منخفضة غير مسبوقة منذ 50 عاما، وفقا لبيانات تم إصدارها اليوم الجمع من قبل مكتب إحصاءات العمل الأمريكية.
 
وكانت مكاتب الوظائف تتراجع بشكل مطرد لعدة أشهر، لكن النمو المذهل للوظائف فى يناير يعكس ضيقا غير متوقع فى سوق العمل الذى يستمر فى زيادة الوظائف، حتى فى ظل مخاوف من الركود الذى يلوح فى الأفق.
 
وقالت واشنطن بوست إن الزيادة فى نمو الوظائف فى العام الجديد يثير أسئلة جديدة حول التقدم الذى أحرزه الاحتياطى الفيدرالى فى كبح جماح التضخم بإبطاء الاقتصاد.. وكان البنك المركزى الأمريكى قد أعلن يوم الأربعاء تخفيف معدل رفع الفائدة، إلا أن توفير الوظائف يمكن أن يعقد من قراره.
 
 وانتشرت المكاسب الوظيفية عبر مجموعة مجموعة واسعة من الصناعات، مع أكبر زيادة فى خدمات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية. وتمت إضافة أكثر من 128 ألف وطيفة فى مجال الترفيه والضيافة فى يناير، مع تحقيق أكبر مكاسب فى الحانات والمطاعم. ومع ذلك، لا تزال العمالة فى القطاع المزدهر أقل مما كانت عليه قبل وباء كورونا بنحو 500 ألف وظيفة، وارتفع  التوظيف فى مجال الرعاية الصحيفة بمقدار 58 ألف وظيفة.

الوظائف الامريكية

الاقتصاد الامريكى

نمو الوظائف

الاحتياطى الفيدرالى

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