ميناء الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة السفير الصيني بمصر، والقنصل العام الصيني بالإسكندرية، وتضمن ذلك الوفد عددا من المستثمرين الصينيين.

ورحب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بالوفد الصيني وأكد على العلاقات الطيبه بين الجانبين المصري والصيني ، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية قد برز دورها الاقتصادي القوي خلال السنوات الاخيره مما يعزز دورها كبوابه للتبادل التجاري على البحر المتوسط ، بالإضافة الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية، فضلا عن التعاون القائم بالفعل مع الجانب الصيني في مجال المشروعات والبنيه التحتية مع التطلع الى مزيد من التعاون ونقل الخبرات.

ومن جانبه، أعرب السفير الصيني عن اتفاقه مع رؤيه ميناء الإسكندرية في أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين الصيني والمصري في ظل العلاقات المتميزه بين البلدين والشراكة الاستراتيجية في ظل قياده كل من الرئيسين المصري والصيني، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الصينية على رأس وفد مصري رفيع المستوى على نجاح مصر في تفعيل شركات جديدة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين وغيرها من الدول الأعضاء وسعي مصر لتعزيز جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وأضاف أن الاحترام المتبادل بين الجانبين شعبا وحكومة هو أساس نجاح التعاون المشترك ، لاسيما والجانب الصيني يقدر دور مصر التجاري والاقليمي في مختلف القضايا في القارة الافريقية والشرق الأوسط، فضلا عن التعاون المشترك في مجابهة أزمة كورونا وكذا دور مصر في مؤتمر المناخ العالمي COP 27.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية عن مدى تقدير مصر لدوله الصين باعتبارها شريك استراتيجي متميز وتفهمها للمتغيرات الاقليميه فضلا عن العلاقه التاريخيه بين البلدين، كما ان الصين تعد دولة عظمى في الاقتصاد والقوه البشريه والتكنولوجيا وحسن الاداره فضلا عن الاحترام المتبادل والتعاون في شتى المجالات وهو ما جعل هناك توافق في الرؤى بين الدولتين حيث ان التنميه هي سبيل نجاح العلاقات الدوليه.

وأضاف أنه من هذا المنطلق فان ميناء الإسكندرية تقدر دور الجانب الصيني في مشروعات الاستثمار والتنميه وخاصه في ميناء الاسكندريه حيث تم مؤخرا منح التزام بناء وتطوير البنيه الفوقيه وإدارة وتشغيل محطه متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيله لتحالف يضم شركه هاتشيتسون فضلا عن توقيع مذكره تفاهم مع تحالف استثماري صيني متميز بشان مشروع انشاء منطقة لوجستية كظهير لميناء الاسكندريه على مساحه 273.7 فدان وغيرها من أوجه التعاون التجاري والاستثماري ، كما تم التنويه عن مقترح توقيع مذكره تفاهم بين ميناء الاسكندريه وميناء جوانزو الصيني في مجالات التدريب ونقل الخبرات ودعم مفهوم الميناء الاخضر الذكي ومختلف الأنشطة المينائية ذات الاهتمام المشترك .

وفي ختام زيارته فقد اشادالسفير الصيني بالرؤيه الاحترافية لميناء الإسكندرية في مجالات التطوير والتشغيل والحرص على معايير السلامة والبيئة وانه وجد في هيئه ميناء الإسكندرية العديد من الفرص الاستثماريه والمجالات الواعده التي يهتم الجانب الصيني بالمشاركه فيها في اطار العلاقات المصرية الصينية المتميزة، حيث رحب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بمقترحات الاستثمار الصينيه وأشار الى السعي المستمر من جانب ميناء الإسكندرية نحو توطيد العلاقات الدولية مع الموانئ والدول الصديقة.