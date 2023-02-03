مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وتريلا وموتوسيكل بطريق العين السخنة.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم أتوبيس وتريلا محملة بالحديد وموتوسيكل بطريق العين السخنة القديم نطاق القطامية، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفي.

تلقت غرقة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق العين السخنة القديم بمنطقة القطامية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام تريلا محملة بالحديد بأتوبيس أدى إلي انشطاره لنصفين وتهشمه بالكامل بسبب تسابق موتوسيكلات أعلي الطريق ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وجرٍ نقلهم إلي المستشفي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.