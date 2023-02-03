مصرع طفلة سقطت من شرفة منزل فى المحلة

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين حتفها إثر سقوطها من شرفة المنزل أثناء لهوها بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغا بوصول جثة لطفلة لمستشفى المحلة العام مصابة بكسور ونزيف بالمخ، وبالفحص تبين أن الطفلة سقطت من شرفة المنزل بعد أن اختل توازنها وحدثت إصابتها التى أودت بحياتها، تم تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وكانت قد أمرت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية بحبس متهمة مسجلة جنائيا 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطها بـ ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام سيدة لها معلومات جنائية بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمة بحوزتها ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وكان قد توفى شاب فى العقد الثانى من العمر انفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعى بعد 10 أيام من وضعه على جهاز التنفس الصناعى عقب تعرضه لحادث نتج عنه الدخول فى غيبوبة وفقده للوعي.

كان الشاب ويدعى "م.ك.ز" مقيم قرية منصورية الفرستق مركز كفر الزيات قد تعرض لحادث تصادم على طريق كفر الزيات دلبشان، ونتج عنه إصابته بإصابات متفرقة وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعى فى حالة حرجة ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته، وبعد مرور 10 أيام توفى متأثرا بإصاباته داخل المستشفي.