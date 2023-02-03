اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 فبراير 2023 06:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة سقطت من شرفة منزل فى المحلة

الجمعة، 03 فبراير 2023 06:24 م
مصرع طفلة سقطت من شرفة منزل فى المحلة جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين حتفها إثر سقوطها من شرفة المنزل أثناء لهوها بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغا بوصول جثة لطفلة لمستشفى المحلة العام مصابة بكسور ونزيف بالمخ، وبالفحص تبين أن الطفلة سقطت من شرفة المنزل بعد أن اختل توازنها وحدثت إصابتها التى أودت بحياتها، تم تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

 

وكانت قد أمرت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية بحبس متهمة مسجلة جنائيا 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطها بـ ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

 

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام سيدة لها معلومات جنائية بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمة بحوزتها ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة 

 

وكان قد توفى شاب فى العقد الثانى من العمر انفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعى بعد 10 أيام من وضعه على جهاز التنفس الصناعى عقب تعرضه لحادث نتج عنه الدخول فى غيبوبة وفقده للوعي.

 

كان الشاب ويدعى "م.ك.ز" مقيم قرية منصورية الفرستق مركز كفر الزيات قد تعرض لحادث تصادم على طريق كفر الزيات دلبشان، ونتج عنه إصابته بإصابات متفرقة وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعى فى حالة حرجة ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته، وبعد مرور 10 أيام توفى متأثرا بإصاباته داخل المستشفي.

 


محافظة الغربية

جثة

اخبار الحوادث

المحلة

مستشفى المحلة العام

سقوط طفلة



الموضوعات المتعلقة

إخماد حريق شب داخل محل بقالة بسبب ماس كهربائى فى الغربية

الجمعة، 03 فبراير 2023 11:14 ص

وجع قلب.. وفاة شاب ووالدته تلحق به حزنا عليه بعد دقائق فى الغربية (فيديو)

الجمعة، 03 فبراير 2023 12:18 ص

نيابة ثان طنطا تأمر بحبس متهمة 4 أيام ضبطت بحوزتها ربع كيلو هيروين

الخميس، 02 فبراير 2023 05:08 م

وفاة شاب ووالدته تلحق به حزنا عليه بعد دقائق فى الغربية

الخميس، 02 فبراير 2023 01:27 م

مصرع مواطنة وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الخميس، 02 فبراير 2023 11:28 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة