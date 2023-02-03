مصرع شخصين وإصابة ثالث فى انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

لقى شخصان مصرعها وأصيب آخر، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بقنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي "قنا_سوهاج"، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع بسام مدحت وأيمن سعد، وإصابة ضاحي سعد، بكسور.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى لاستخراج التصاريح اللازمة، ويتلقى المصاب العلاج اللازم.



وكان قد لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طرق "قنا_ سفاجا"، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، من مرفق إسعاف قنا يفيد مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سفاجا" ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى قنا العام، في انتظار التصاريح اللازمة للدفن ويتلقى المصاب العلاج اللازم.