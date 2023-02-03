وأكد مدفيديف، نقلا عن بيانات اقتصادية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن إجمالى خسائر أوكرانيا جراء المواجهة مع روسيا بلغت 850 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي إلى حوالي 36%.

وتوقع مدفيديف، ازدياد الدين الخارجى الأوكرانى بحلول نهاية العام الحالي إلى نحو 200 مليار دولار، إلى جانب انخفاض إضافى للناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بمقدار 10% ما سيؤدي إلى الإفلاس الكامل للدولة، مشددا على أن روسيا ستواصل عمليتها الخاصة.