محافظ قنا يفتتح مسجد السوق الكبير بنجع حمادى بتكلفة 400 ألف جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال الصيانة بمسجد السوق الكبير بقرية بركة مركز نجع حمادي والتي تمت بالجهود الذاتية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

حضر الافتتاح محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود عجور، رئيس مجلس إدارة مصنع الألومنيوم، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد كبير من المواطنين.

واستمع محافظ قنا والمصلون، إلى خطبة الجمعة، بعنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والتي تحدث فيها خطيب الجمعة عن أن القرآن الكريم عني بعمارة الكون عناية فائقة، فقد خلق الله عز وجل الإنسان، وسخر له الكون وما فيه، ليصلحه ويعمره، والمتأمل في القرآن الكريم يجده مفعما بالآيات الدالة على أهمية عمارة الكون وإصلاحه، وتنميته، والنهي الشديد عن إفساده وتخريبه بأيّ صورة من الصور، ومنهج القرآن الكريم في عمارة الكون منهج شامل لكل صور التنمية والإصلاح والإعمار.

وأشاد الداودي، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم صيانة مسجد السوق الكبير بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 663 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 400 ألف جنيه.



جانب من الصلاة اليوم في المسجد (1)



جانب من الصلاة اليوم في المسجد (2)



جانب من الصلاة اليوم في المسجد(3)



جانب من الصلاة اليوم في المسجد (4)



جانب من الصلاة اليوم في المسجد (5)





