محافظ بورسعيد يوجه بتذليل العقبات أمام اللجان الفنية لقانون التصالح

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، المستشار الدكتور أحمد عبد السلام مستشار ورئيس لجنة التظلمات فى قانون التصالح، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى ملف التظلمات المقدمة من المواطنين الصادر لهم قرارات رفض من اللجان الفنية لقانون التصالح

واستعرض محافظ بورسعيد، مع المستشار الدكتور أحمد عبد السلام، الموقف التنفيذى فيما يتعلق بأعمال اللجان الفنية لقانون التصالح فى محافظة بورسعيد، وانتظام سير العمل، والتنسيقات بين الجهات المختصة بالعمل، مشيداً بجهود مستشار لجنة التظلمات فى قانون التصالح فى سرعة إنجاز العمل فى هذا الملف الهام.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات، فيما يتعلق بأعمال اللجان الفنية لقانون التصالح، لسرعة نهو الملفات الخاصة بالتظلمات المقدمة من المواطنين الصادر لهم قرارات رفض من اللجان الفنية لقانون التصالح، موجها بتكثيف معدلات العمل والتنسيق بين الجهات المختصة.

ومن ناحية أخرى أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن البدء فى تنفيذ ملاعب وساحات خضراء فى المناطق التى تم رفع المخلفات المتراكمة بها، وذلك فى جميع أحياء بورسعيد لتصبح متنفساً للشباب ولتشجيعهم على ممارسة الرياضة، واستكمالا لأعمال التطوير وتحقيق الواجهة الحضارية فى كل أحياء بورسعيد.

جاء ذلك فى إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة، وتماشياً مع خطة المحافظة لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى فى كافة أنحاء مدينة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه تم البدء فى إقامة ملعب فى شارع سرحان بحى الزهور، وذلك بعد أن تم رفع كفاءة وتطوير الشارع على أعلى مستوى، ضمن الخطة الشاملة وغير المسبوقة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الملاعب الجديدة ستضفى مظهراً جمالياً فى أحياء بورسعيد، يتماشى مع أعمال التطوير فى الطرق الرئيسية والفرعية، ويساهم فى القضاء على مشكلة تراكم المخلفات فى العديد من المناطق، فضلاً عن أنه سيصبح ملتقى ترفيهى ورياضى للشباب، ويسهم فى دعم القطاع الرياضى فى محافظة بورسعيد.