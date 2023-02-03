محافظ القليوبية يطلب الإسعاف لمواطن صدمه تروسيكل خلال جولة بمدينة الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بمدينة الخصوص على الاطمئنان على أحد المواطنين صدمه تريسيكل أثناء استقلاله دراجته البخارية.

وعلى الفور استدعي المحافظ الإسعاف التي قامت بنقل المصاب إلى مستشفى ناصر بشبرا الخيمة، لتقديم الإسعافات اللازمة له، كما كلف وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة وعمل اللازم لها.

كما كلف المحافظ، مسئولي المرور بمتابعة الحادث والتحفظ على الدراجة النارية ملك المصاب لحين تسليمها إليه، وعمل محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حق المصاب.

وكان قد أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول، بالإضافة الي متابعة الإشغالات والتعديات علي الشارع العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة علي استعاده الوجه الحضاري للشوارع والقضاء علي أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينة الخصوص ووجه برفع التراكمات الموجودة بها وإصلاح المعدات المعطلة بالمحطة لتعمل بكامل طاقتها، مشددا علي عدم ترك القمامة بالمحطة أكثر من يوم واحد.