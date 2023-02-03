محافظ القليوبية يتفقد حديقة نسمة ومحطة معالجة الصرف الصحي بالخانكة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمتابعة أعمال تطوير وتأهيل حديقة نسمة بمدينة الخانكة، والتي يبلغ مساحتها حوالي 5 أفدنة، حيث تم رفع 3000 طن مخلفات بالحديقة، كما تم الانتهاء من أعمال شبكة الري، بالإضافة إلى دهان البلدورات بداخل الحديقة مع عمل صيانة لأعمدة الكهرباء لإنارة الحديقة من الداخل.

ووجه "الهجان"، خلال الجولة، باستغلال مساحات من الحديقة لإقامة مشروعات استثمارية "تجارية وخدمية وترفيهية"، لخدمة رواد الحديقة، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الفضاء أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية، كما طلب المحافظ إعداد الدراسات اللازمة لاختيار أنسب المشروعات التي يحتاج إليها المواطنون من خلال الدراسات الميدانية واستطلاع آرائهم والتأكيد على المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، التي توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات استثمارية تساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العكرشة بمركز ومدينة الخانكة، وذلك لدفع أعمال التشغيل والصيانة بالمحطة، حيث تبلغ طاقة المحطة 3000 م3 / يوم، وشدد بسرعة الانتهاء من استكمال الأعمال الكهروميكانيكية والانتهاء من أعمال الصيانة، حيث جاء ذلك بحضور كل من مجدي نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة ومسئولي شركة المياه.







الحديقة من الداخل



تطوير حديقة نسكة بالخانكة



حديقة نسمة بالخانكة



محطة معالجة العكرشة



