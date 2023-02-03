محافظ الشرقية يتفقد معرض "أهلا رمضان" بمشتول السوق.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بمركز ومدينة مشتول السوق بجوار مجلس المدينة.

واطمأن المحافظ على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار اقل من المعروض بالسوق بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25 % تناسب المواطنين محدودي الدخل لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان.

وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار والتزامهم بالأسعار الاسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة والتي تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسبة تصل إلى 25%.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

ذلك علي هامش زيارته لمركز مشتول السوق، حيث أدي صلاة الجمعة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمسجد أبو شاور بقرية ابراش التابعة .

وألقي الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بعنوان القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون فهو منهج شامل لكل صور التنمية والاصلاح والإعمار ومن ذلك أمره بالسعي في الأرض والمشي في مناكبها طلبًا لعمارتِهَا بعدَ الأمرِ بأداءِ العباداتِ وقد بيّنَ نبيُّنَا ﷺ فضلَ عمارةِ الكونِ بالزراعةِ، حيثُ يقولُ ﷺ: (مَا مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ منه طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ)كما تتطلبُ إتقانَ العملِ صناعةً، وحرفةً، ومهنةً، وتتطلبُ مراعاةَ القيمِ والأخلاقِ تجارةً، وبيعًا، وشراءً، واقتضاءً، وتكافلًا، وتراحماً.