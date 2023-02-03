محافظ أسيوط يوجه بزيادة عدد المنافذ واستمرار ضخ السلع بأسعار مخفضة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية وفتح العديد من المنافذ الثاتبة والمتحركة بمختلف الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لخلق حالة من التوازن داخل الأسواق وتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين بكميات وفيرة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين ، جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي الاصلاح الزراعي بضرورة زيادة منافذ السلع الغذائية سواء الثابتة والمتحركة ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" والتي لاقت استحسان المواطنين نظرًا لجودة المنتجات وانخفاض أسعارها ، لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة ،وذلك من خلال التنسيق والتشبيك مع مختلف الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية جميع القرى والمراكز لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم وبالتنسيق مع عدد من الجهات.

وأوضح المحافظ إننا نسعى لتوسيع عدد المنافذ على مستوى المحافظة لتغطية جميع القرى والمراكز، مشيرًا إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكافة أنواعها سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنة.

فى سياق منفصل قال المحافظ، إنه جار استكمال أعمال رصف طريق البداري /سوهاج الزراعي بنطاق مركز البداري ضمن خطة التطوير الجاري تنفيذها لتحسين ورفع كفاءة الطرق لخلق سيولة مرورية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين .

ولفت إلى التنسيق، والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال في المواعيد المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

من جانبه قال المهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط إنه جاري توسيع عدد المنافذ الثابتة والمتحركة وطرح المزيد من المنتجات والسلع الغذائية التابعة للمشروعات التعاونية الإنتاجية والتي تتميز بجودتها وأسعارها المنخفضة وذلك طبقًا لخطة السيد القصير وزير الزراعة، لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتوفير السلع الغذائية بأنواعها سواء الحيواني أو الداجني وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى والتي تلبي احتياجات المواطنين.