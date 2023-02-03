محافظ أسيوط يناقش مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مع "النواب"

أسيوط -هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، ومناقشة خطط التطوير بمختلف المراكز والمدن والأحياء على أرض المحافظة وبحث آليات تنفيذ بعض المشروعات ودفع عجلة العمل بها وسرعة الانتهاء منها طبقًا للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ويأتى هذا فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

واستقبل محافظ أسيوط، على مدار شهر يناير الماضى كل من النائب ياسر عمر والنائب يونس الجاحر والنائب إبراهيم نظير والنائب عصام العمدة، والنائب محمد حمدى دسوقى والنائب حمادة زهير فولى، والنائب أحمد حسين جودة، والنائب الحسينى جلال والنائب أحمد الشناوى والنائبة سناء السعيد والنائبة صفاء عيادة والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب والنائب على مهران، والنائب عادل حجازى أعضاء مجلس الشيوخ.. فى حضور المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدرة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مديرتنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، حرصه على عقد تلك اللقاءات بشكل دورى لاستعراض مشاكل المواطنين بكافة دوائرهم المختلفة فضلا عن متابعة نسب إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة لافتًا إلى أن تلك اللقاءات تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة كافة التحديات بمختلف القطاعات والعمل على تذليلها من خلال وضع مقترحات سريعة وحلول عاجلة لها بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

تم خلال اللقاءات استعراض بعض طلبات وشكاوى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمتعلقة بسرعة استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تلبية لاحتياجات المواطنين بالإضافة إلى سرعة تذليل العقبات ونهو الملاحظات ببعض المشروعات.

وأوضح المحافظ، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير القرى تشمل من المشروعات فى المواعيد المحددة ووفقا للمواصفات ومعايير الجودة لتحقيق الهدف من المبادرة الرئاسية وهو تحقيق حلة الأجيال الحالية والقادمة فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما ناقش المحافظ مع النواب بعض القضايا التى تمس حياة المواطنين كما قام رؤساء المراكز ووكلاء الوزارات ومسئولو شركات المرافق والهيئات بالرد على طلبات النواب ووعدوهم بدراستها والاستجابة لها فى أسرع وقت كما تم الاطلاع على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية.