محافظ أسوان يتابع توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق

أسوان- صلاح المسن

نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإدفو بقيادة محمود عليان وبالتنسيق مع إدارة التموين حملة متابعة ميدانية للتأكيد على توافر إسطوانات البوتاجاز بالكميات الكافية والأسعار المناسبة لتلبية احتياجات الأهالى مع التعامل الفورى للشكاوى الواردة بهذا الشأن.

يأتي ذلك، استمراراً للجهود والأنشطة المبذولة يومياً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة بتكثيف المرور الميدانى للتفاعل السريع مع المطالب والإحتياجات ومتابعة أعمال التطوير والتجميل ، بجانب الإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن.

وفى نفس السياق شاركت الوحدة المحلية لقرية الشطب بدراو بقيادة كمال حلمى فى تنفيذ مبادرة شبابية للتجميل استهدفت غرس 200 شجرة وتمهيد طريق نجع ونس العليقات بطول 500 م وذلك بمشاركة مجتمعية متميزة من أهالى نجع ونس.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالمرور الميدانى على منفذ " أهلاً رمضان" لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنفذ وللتأكد من توافر السلع الغذائية والإستراتيجية فيه بالأسعار المحددة ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية للزراعة والتشجير ضمن مبادرة " مليون شجرة " .

من ناحية أخري وإستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لمتابعة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات والسلع الغذائية المعروضة بالأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين،واصلت مديرية الصحة تنظيم حملاتها الميدانية للمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين المنتجات والسلغ الغذائية داخل مختلف المدن والمراكز بإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى.

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والذى أشار إلى تنظيم حملة تفتيش على الأسواق بمركز إدفو أسفرت عن ضبط 11 طن و600 كجم من منتجات المخلل غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ضبط 2 طن خل غير مطابق للمواصفات.

مشيراً الي أن الحملة كانت تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، ويوسف حسين مراقب عام الأغذية، بالإضافة إلى الدكتور محمود المقص مدير الإدارة الصحية ، وأحمد عرابي مراقب الأغذية بإدفو غرب.