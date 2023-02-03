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لافروف: نبحث مع جامعة الدول العربية استعدادات اجتماع المنتدى الوزارى العربى الروسى

الجمعة، 03 فبراير 2023 11:10 م
لافروف: نبحث مع جامعة الدول العربية استعدادات اجتماع المنتدى الوزارى العربى الروسى سيرجى لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، اليوم /الجمعة/، أن روسيا وجامعة الدول العربية تبحثان الاستعدادات اللازمة للاجتماع المقبل لمنتدى التعاون الوزارى العربى الروسى، المقرر عقده هذا العام.
 
وقال لافروف- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نعتزم تعزيز التفاعل المشترك في سياق توطيد الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك بين روسيا وجامعة الدول العربية".
 
وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس، خلال اجتماع للجنة حزب روسيا الموحدة بشأن قضايا التعاون والدعم الدوليين، "أن هناك منتدى وزاريا بيننا وبين جامعة الدول العربية، ونناقش الآن استعدادات الاجتماع المقبل الذي من المقرر عقده هذا العام".
 
ويناقش المنتدى عددًا من القضايا السياسية على الساحة الدولية، وتطوير العلاقات العربية الروسية فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمارات.

سيرجى لافروف

روسيا

جامعة الدول العربية

المنتدى العربى الروسى



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