كندا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا مستهدفة مجموعة "روسيا سيفودنيا" وفنانين روسا

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، إضافة 38 اسما جديدا، و16 كيانا قانونيا، من ضمنهم مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، لقائمة العقوبات الروسية متهمة إياهم بنشر "معلومات مضللة والدعاية"، بحسب "روسيا اليوم".

وعلى وجه الخصوص، تشمل القائمة الصحفيين سيرجى بريليف، وتاتيانا ميتكوفا، ونائب مجلس الدوما ألكسندر كينشتين، والفنانين أوليغ جازمانوف، ونيكولاى باسكوف، وبولينا جاجارينا، وميخائيل بويارسكى، وناديجدا بابكينا، وإيرينا أليغروفا، وديما بيلان.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت القائمة مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، ووكالة "ريا نوفوستى"، بالإضافة إلى العديد من الشركات، التي وفقا لأوتاوا، ترتبط برجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين.

كما شملت العقوبات، نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية دميترى جورنوساتيف، وأشارت الخارجية الكندية، وفق البيان، إلى أن حزمة العقوبات الجديدة استهدفت عشرات الأفراد والكيانات في روسيا.