اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قوات الاحتلال توقف المصلين وتفحص بطائقهم قبل دخولهم المسجد الأقصى

الجمعة، 03 فبراير 2023 05:17 م
قوات الاحتلال توقف المصلين وتفحص بطائقهم قبل دخولهم المسجد الأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن نحو 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، والضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي سياق آخر، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وتشهد قرية بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر عام 2020 رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي القرية.

 


قوات الاحتلال

المسجد الأقصى

الاحتلال

القدس

اسرائيل



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