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قمر الثلج.. بدر شهر رجب يزين سماء مصر والوطن العربى الأحد فى مشهد بديع

الجمعة، 03 فبراير 2023 01:25 م
قمر الثلج.. بدر شهر رجب يزين سماء مصر والوطن العربى الأحد فى مشهد بديع هلال رجب
كتب محمود راغب

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يكون هواة الفلك على موعد بعد غد الأحد 5 فبراير مع بدر شهر رجب لعام 1444 هجريا، وذلك بسماء مصر والوطن العربى، حيث يظهر قرص القمر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 5 فبراير ويبلغ لمعانه 99.8 % تقريبا .
 
ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالى.. ومما هو جدير بالذكر ان القمر يبدو لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل.. وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع ادراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذين اليومين .
 
وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الثلج، حيث تسقط الثلوج بشدة في هذا الوقت من العام، موضحا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة. 
 
وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس (مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس) حيث أن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمين لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .
 

قمر الثلج

القمر البدر

البدر المكتمل

القمر



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