قاضى كولومبي يثير الجدل بعد استخدامه الذكاء الاصطناعى ChatGPT بقضية طفل متوحد

فاطمة شوقى

أثار قاض كولومبى الجدل لاعترافه باستخدام أداة الذكاء الاصطناعى "ChatGPT" في إصدار حكم في قضية طلب إحدى الأمهات لإعفاء ابنها المصاب بالتوحد من دفع تكاليف المواعيد الطبية والعلاج والنقل إلى المستشفيات، إذ تفتقر الأسرة إلى الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه النفقات.

وقالت صحيفة "كامبيو كولومبيا" إن القاضي خوان مانويل باديلا حكم لصالح الطفل بعد أن سأل أداة الذكاء الاصطناعى "هل القاصر المصاب بالتوحد معفى من دفع رسوم العلاج؟". فرد الروبوت، "نعم، هذا صحيح. وفقاً للقانون الحالي في كولومبيا، يُعفى القاصرون الذين تم تشخيص إصابتهم بالتوحد من دفع رسوم العلاج".

وقال القاضي الكولومبي إن "استخدام هذا التطبيق يفتح آفاقا هائلة ، فاليوم قد يرتبط الأمر ببرمجة تشات دى بى تى ولكن في خلال ثلاث أشهر يمكن الاعتماد على أي بديل آخر لتسهيل صياغة النصوص القانونية التي يمكن للقاضى ان سيتند إليها، مشددا أن الهدف ليس استبدال القضاة.

دافع باديلا عن استخدامه للتكنولوجيا ، مشيرًا إلى أنها قد تجعل النظام القانوني المتضخم في كولومبيا أكثر كفاءة. كما استخدم القاضي سابقة من أحكام سابقة لدعم قراره.

ولكن من ناحية آخرى ، أوضح الأستاذ في جامعة روزاريو خوان دافيد جوتيريس، أنه تلقى إجابات مختلفة من "تشات جي بي تي" بعد طرح الأسئلة نفسها.

ويُحدث الذكاء الاصطناعي في "تشات جي بي تي" ضجة كبيرة في العالم منذ نوفمبر. وأنشئ روبوت الدردشة هذا بواسطة شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية، على أساس خوارزميات وقواعد بيانات ضخمة.

ويُنتج الروبوت نصوصاً بناءً على طلب بسيط، يمكن استخدامها خصوصاً من المحامين أو المهندسين أو الصحافيين، مع خطر حدوث تلاعب أو تضليل.

وقال باديلا "أظن أن الكثير من زملائي سيبدأون في صياغة أحكامهم بشكل أخلاقي بمساعدة الذكاء الاصطناعي".

ووافقت كولومبيا على قانون في عام 2022 يقترح أنه يجب على المحامين العامين استخدام التقنيات حيثما أمكن لجعل عملهم أكثر كفاءة.

كما قال أوكتافيو تيجيرو ، قاض في المحكمة العليا في كولومبيا ، إن الذكاء الاصطناعي تسبب في حالة من الذعر الأخلاقي في القانون حيث يخشى الناس من أن الروبوتات ستحل محل القضاة ، لكنه توقع أن تصبح الأداة قريبًا مقبولة وشائعة.