فلسطين: 296 مليون يورو دعما ماليا من الاتحاد الأوروبى

وأوضحت الوكالة أن هذه الحزمة من الدعم المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي تبلغ 296 مليون يورو، منها 198 مليون يورو للحكومة، تمثل عدداً من المشاريع والمساعدات عن العام المالي الحالي، و 98 مليون يورو دعم مالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).



ودعا محمود عباس بعد التوقيع إلى التزام إسرائيل بالوقف الكامل "للأعمال أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وتنتهك القانون الدولي".