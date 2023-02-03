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فلسطين: 296 مليون يورو دعما ماليا من الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 03 فبراير 2023 04:00 ص
فلسطين: 296 مليون يورو دعما ماليا من الاتحاد الأوروبى الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات

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قالت "وكالة الأنباء الفلسطينية" (وفا)، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي وقع حزمة دعم للسلطة الفلسطينية، بحضور الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتيه.

وأوضحت الوكالة أن هذه الحزمة من الدعم المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي تبلغ 296 مليون يورو، منها 198 مليون يورو للحكومة، تمثل عدداً من المشاريع والمساعدات عن العام المالي الحالي، و 98 مليون يورو دعم مالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ودعا محمود عباس بعد التوقيع إلى التزام إسرائيل بالوقف الكامل "للأعمال أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وتنتهك القانون الدولي".

 


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