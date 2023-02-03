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فتح فروع المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع بأسعار مخفضة

الجمعة، 03 فبراير 2023 06:00 ص
فتح فروع المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع بأسعار مخفضة المجمعات الاستهلاكية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفتتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بالوجه القبلى فروعها اليوم لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، بما يقرب من 25 إلى 30%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر فبراير الجارى، وصرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

على جانب آخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%، كما خصصت وزارة التموين أقساما داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان"، حيث يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين ويقرب مخزون زيت الطعام من 6 أشهر والأرز يتجاوز 6 أشهر، كذلك يوجد مخزون من سلع السكر تكفى لعدة أشهر، بجانب أيضا إنتاج السكر المحلى حاليا من القصب، كما سيتم المحلى من البنجر اعتبارا من شهر فبراير الحالى، مما يعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة السلع الغذائية لمعارض "أهلا رمضان" كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .


التموين

السلع التموينية لأصحاب البطاقات

أسعار السلع بمنافذ التموين

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

تخفيضات أهلا رمضان

تخفيضات سلع اهلا رمضان

اليوم السابع بلس



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