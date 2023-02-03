غلق 4 محلات تجارية مخالفة فى حى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق محال تجارية ، وإزالة 50 حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، حيث استهدفت شوارع صلاح الدين شعبان و 57 من خالد بن الوليد وملك حفني بحري وجمال عبد الناصر و شارع خليل حمادة وخالد بن الوليد ، وأسفرت الحملات عن التحفظ علي 50 حالة إشغال متنوعة، وغلق 4 محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

علي صعيد آخر ، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



جانب من الحملات



حملات حي المنتزة اول



غلق محلات مخالفة



