غدا.. أمطار متوسطة على الإسكندرية بنسبة 50% فى نوة "الكرم"

وكثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، أعمال تصريف مياه الأمطار، وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، علي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتطهير البيارات علي مدار الساعة لرفع العبء عن الشبكات التي تستوعب الأمطار المتوسطة والغزيرة منذ يوم الإثنين الماضي، مشيرا إلى أنه من المتوقع وجود عدة تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، وطمأن المواطنين الي تواجد فرق الطوارئ وتمركز 152 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة.

كما أكد علي دعم الدولة للصرف الصحي بالإسكندرية، بمشروعات رفع الكفاءة ومشروعات الاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بخلاف مشروعات إدخال الشبكة للمناطق المحرومة بمبالغ هائلة ستساهم في استيعاب شبكات الصرف الصحي لمختلف التصرفات الأدمية المستقبلية والاستفادة من كميات مياه الأمطار الكبيرة التي تستقبلها الشبكة حاليا.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125



هطول الأمطار المتواصلة بالإسكندرية



هطول الأمطار المتواصلة بالإسكندرية



هطول الأمطار المتواصلة بالإسكندرية



