ضبط 2 طن سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالأسواق فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية

ووجهت بالعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء بالبحيرة وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق بمركز حوش عيسى .

أسفرت الحملات عن ضبط 40 شيكارة سماد زراعى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالى 2 طن محظور تداولة بالأسواق ، وكذلك ضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل أحد مصانع منتجات الالبان يدار بدون ترخيص.

كما تم ضبط 4 أطنان نخالة خشنة و 3 طن فول صويا مواد خام مستخدمة فى التصنيع مجهولة المصدر داخل احد مصانع الاعلاف ، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.