ضبط 2 طن سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالأسواق فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية
ووجهت بالعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين
وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء بالبحيرة وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق بمركز حوش عيسى .
أسفرت الحملات عن ضبط 40 شيكارة سماد زراعى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالى 2 طن محظور تداولة بالأسواق ، وكذلك ضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل أحد مصانع منتجات الالبان يدار بدون ترخيص.
كما تم ضبط 4 أطنان نخالة خشنة و 3 طن فول صويا مواد خام مستخدمة فى التصنيع مجهولة المصدر داخل احد مصانع الاعلاف ، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
يذكر أن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة الرقابة والمتابعة" بالدیوان العام لمحافظة البحيرة قد شنت حملات رقابية مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده وإداراتي التموين ومراقبة الأغذية .
أسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 19 محضر متنوع منهم 3 محاضر مابين لحم بقري غير صالح للاستهلاك الآدمي وسجق وسمك بدون بيانات ومجهول المصدر.
كما أسفرت الحملات عن تحرير محضر بيع بأزيد من السعر المقرر و آخر عرض لحوم مكشوفة و 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.
وأسفرت الحملات الرقابية أيضا عن تحرير 11 محضر جنح صحية و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت اشراف أشرف عبدالحميد وكيل المديرية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية حملة حملة تموينية بمركز دمنهور.
أسفرت الحملة عن ضبط 64 شيكارة سماد زراعى مدعم بإجمال 3 طن وربع قبل بيعه بالسوق السوداء رغم حظر تداوله بالأسواق ، وتم التحفظ على الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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