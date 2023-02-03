ضبط 1552 قضية تموينية فى حملات موسعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1552) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (18) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (5,265 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (34) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (114,507 طن أرز شعير "مستندى") ، وضبط (6) قضايا غش أعلاف "مجهولة المصدر" غير صالحة للإستخدام بمضبوطات بلغت (23,300 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وضبط (6) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (58,500 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط (3) قضايا فى مجال حجب السلع الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (1,625 طن سلع غذائية – 60 طن أسمنت).

ونجحت الجهود في ضبط (672) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (9,640 طن دقيق أبيض "عينى" - 5,619 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 4549 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (459) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" – قضية تجميع بطاقات تموينية – 189 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 155 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 104 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (12,300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 450 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 30 بطافة تموينية ذكية).

وضبط (23) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (6,800 طن سكر تموينى "عينى" - 4060 لتر مواد بترولية "عينى" – 15 طن مازوت "عينى" – 7 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى").. بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (169,106 طن "مستندى – عينى") أبرزها (12,300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –450 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 9,640 طن دقيق أبيض "عينى" - 5,265 طن أرز أبيض "عينى " - 114,507 طن أرز شعير "مستندى" – 7,244 طن سلع ومواد غذائية متنوعة - 6,800 طن "سكر" تموينى "عينى" - 4549 عبوة سجائر –30 بطاقة تموينية ذكية – 4060 لتر مواد بترولية "عينى" – 15 طن مازوت – 81,800 طن أعلاف حيوانية "عينى" –7طن أسمدة زراعية - 60 طن أسمنت ".

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالكى مخزنين لمواد البناء - بمحافظة سوهاج).. لقيامه بتخزين كمية قدرها (60 طن مواد بناء "أسمنت") لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مصنع للطوب الطفلى "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية ) وبحوزته (15 طن "مازوت صب "مستلزمات إنتاج") بدون مستندات مجهولة المصدر ، قام المذكور بتجميعها دون التعاقد عليها من الجهات المعنية المختصة، وضبط (مالك مستودع للدقيق - بمحافظة قنا) لتصرفه فى كمية قدرها (6,900 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته كمية قدرها (6 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") لبيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (قائد سيارة – حال سيرها بمحافظة الدقهلية) ، محمله بكمية قدرها (4 طن سكر تموينى) مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (34) قضية بنطاق محافظات "دمياط – البحيرة – الدقهلية - الشرقية".. بمضبوطات بلغت (114,507 طن أرز شعير "مستندى")، وضبط (المدير المسئول عن مجزر للدواجن) بمحافظة القاهرة.. وبحوزته كمية قدرها (2,500 طن دواجن كاملة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات السريعة تابع لأحد المطاعم) بمحافظة القاهرة .. وبحوزته (2 طن "مصنعات لحوم – جبن موتزاريلا") معبأ داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة .. وبحوزته (7,04 طن "زيت طعام - مسلى") معبأ داخل عبوات وتنكات بدون مستندات "مجهولة المصدر" .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية ، وبحوزته (50 طن "خامات تصنيع منظفات") ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ، و كذا (7 طن أسمدة زراعية "مدعمة") محظور تداولها حارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية ، وبحوزته (20 طن "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية") ، معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها ، للإستخدام الحيوانى.. تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (55) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4549 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).