ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمحظور تداوله بمخبز سياحى بدسوق

ضبطت حملة من مأمورى الضبط القضائى بإدارة تموين بندر دسوق في كفر الشيخ، صاحبة مخبز سياحي بحوزتها كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمحظور تداوله خارج منظومة الخبز المدعم.

وردت معلومات إلى جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين بندر دسوق تفيد بتجميع صاحبة مخبز سياحي كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم محظور تداوله خارج منظومة الخبز البلدي، وذلك بغرض استعمالها في المخبوزات السياحي.

شكل رئيس جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين بندر دسوق حملة من الجهاز تحت إشراف مدير الإدارة ضمت كل من مأموري الضبط القضائي بالإدارة، لضبط كميات الدقيق التي جمعتها صاحبة المخبز السياحي.

وتوجهت الحملة ناحية المخبز وبمداهمة مخزن تابع لصاحبته ضُبط بداخله 42 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال الواحد 50 كيلو جرام بإجمالى 2 طن و100 كيلو جرام فيما جرى التحفظ عليها بمطحن سلندرات دسوق تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

تحرر بذلك المحضر رقم 1694 لسنة 2023 جنح مركز شرطة دسوق، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.