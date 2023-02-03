ضبط شخصين متهمين بسلخ حمار نافق وأخذ جلده بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بشأن ما تبلغ بضبط شخصين من قرية شبرا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ لاتهامهما بسلخ حمار نافق بناحية ترعة الإسماعيلية في دائرة مركز بلبيس لأجل الحصول على جلده.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن المتهمين من قرية شبرا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب فعلتهما وسلخ جلد الحمار النافق لأجل الحصول عليه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حجزهما على ذمة التحريات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

في سياق آخر، أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة نقل ودراجة بخارية وتوك توك بنطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة الحسينية، يفيد ورود إشارة بوقوع حادث تصادم بطريق الحسينية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية وتوك توك، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى.

وتبين أن الاصابات عبارة عن سحجات وكدمات واشتباه نزيف بالمخ،وتم تقديم الاسعافات الاولية لهم داخل المستشفى وتحويل حالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لإجراء الفحوصات اللازمة، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات وتحرير محضر بالواقعة.