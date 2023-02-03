سائق حافلة فى نيوزيلندا يغامر بالقيادة بسرعة كبيرة وسط مياه الفيضانات.. فيديو

كتب فارس البدرى

ظهر سائق حافة نيوزيلاندى، وهو يسير بسرعة كبيرة فى مياه الفيضانات، حيث أثار السائق جدلًا كبيرًا بسبب الذعر الذى أصاب الركاب، خاصة أن السائق كان يسير وسط أكثر المناطق المتضررة بمياه الفيضانات.

من جانبه، قال بوروز عضو مجلس الإدارة المحلى، فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه يمكن رؤية سيارات تطفو حول مياه الفيضانات فى شارع بيتشكروفت، بالقرب من الطريق السريع كوينزتاون رود، وأضاف "مرت الحافلة عبرها للتو، وكنت أحاول إغلاق الشارع لكننى أجد صعوبة فى توصيل الرسائل للمسؤلين".

السلطات تناشد سائقين الحافلات بعدم السير في مناطق الفيضانات

فيما قال المدير العام التنفيذي لسلامة النقل في أوكلاند، ستايسي فان دير بوتين، إنه يتواصل مع سائق الحافلة للحصول على صورة أكمل للواقعة، وأضاف ستايسي :"بمجرد مرور السيارة في المنطقة التي غمرتها المياه، أوقف السائق في مكان آمن واكتمل تغيير الحافلة، ثم تم سحب السيارة إلى المستودع لفحص الأضرار."

وناشدت السلطات السائقين للتوقف عن محاولة المرور عبر مياه الفيضانات خوفا من أن يصبحوا محاصرين، وقال بوروز: "إن المركبات الإضافية التي تتحرك عبر مياه الفيضانات أحدثت أضرارًا في الضاحية المحيطة، سمعت للتو أن شاحنة قمامة مرت قبل ذلك وخلقت موجة كهذه حطمت السياج".

الفيضانات تتسبب فى حدوث وفيات

وفى السياق ذاته، يشار إلى أن عدد الضحايا فى نيوزيلندا ارتفع بسبب الأمطار الغزيرة، إلى 4 أشخاص، الأحد الماضى، مع استمرار الفيضانات والانهيارات الأرضية في الجزيرة الشمالية لليوم الثالث.

ظلت أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، التي تعرضت للفيضانات منذ يوم الجمعة، تحت حالة الطوارئ، حيث حذر متنبئ الأرصاد الجوية في البلاد MetService، من طقس أكثر قسوة يومى الأحد والإثنين، فى الجزيرة الشمالية، وأضاف أن هطول الأمطار الغزيرة قد يتسبب أيضا في حدوث فيضانات سطحية وسريعة.