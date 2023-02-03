اليوم السابع
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روسيا: مقتل 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير معدات وأسلحة خلال 24 ساعة

الجمعة، 03 فبراير 2023 06:03 م
روسيا: مقتل 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير معدات وأسلحة خلال 24 ساعة القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل حوال 110 من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ 24 ساعة الماضية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان، اليوم الجمعة: "أسفرت ضربات الطيران العملياتي - التكتيكي ونيران المدفعية لمجموعة قوات الغرب الروسية على محور كوبيانسك عن إصابات في القوى البشرية والمعدات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 واللواء الميكانيكي 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي تاباييفكا وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوجانسك الشعبية"، مشيرة إلى تصفية نحو 40 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير عربة قتالية مدرعة ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع.

وأضاف البيان: "استهدفت المدفعية الروسية أيضا وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكية 66 و25 و80 الأوكرانية المحمولة جوًا في مناطق نيفسكوي بجمهورية لوجانسك ويامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية"، منوهًا بأن خسائر العدو على هذا المحور بلغت خلال يوم واحد أكثر من 70 عسكريًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين، ومدرعة، ومدفع هاوتزر "دي – 20"، ومدفع هاوتزر طراز "إم 777"، وتدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان.

ولفت بيان الدفاع الروسية إلى تدمير ثلاثة مدافع ذاتية الحركة، وراجمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" على محور خيرسون.

 


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