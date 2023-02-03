رئيس مدينة بورفؤاد: 10 آلاف زائر لمشاهدة المعالم التاريخية والسياحية بالمدينة

بورسعيد محمد فرج

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة ومحافظات مصر، هذا و يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية.

ومن جانبهم، حرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح وقضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج فى أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحى.

وأكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، خلال تصريحات صحفية أن المدينة استقبلت نحو ما يقرب من 10 الاف زائر منذ الساعات الاولى من صباح اليوم حتى الاّن ، وذلك لمشاهدة معالم المدينة الساحية والتاريخية ، لافتاً أن المدينة تستقبل العديد من الزائرين سواء من أبناء المحافظة او المحافظات المجاورة فضلاً عن استقبال العديد من الرحلات لبعض الجاليات العربية والأفريقية والأجنبية.

وتابع: رئيس مدينة بورفؤاد، ان المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع فضلاً عن تقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد ، والتي تقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان بما يشبه جلسات العلاج الطبيعى

وعلى الجانب الآخر يقوم بعض الشباب بممارسة رياضة التزلحق على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا وتعد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر.

كماحرص الزائرين علي التزحلق جبال الملح. حيث يلتقط المصورين فوتوسيشن للزوار، بما يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، فضلاً يقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليري من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر.

وفى ذات السياق أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، شهدت اقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى ، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية مع طيور النورس وقبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامى ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

و ومن جهة أخرى أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي .