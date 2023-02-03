اليوم السابع
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رئيس المحطات النووية لـ"اليوم السابع": وصول أول معدة لمحطة الضبعة مارس

الجمعة، 03 فبراير 2023 02:00 ص
رئيس المحطات النووية لـ"اليوم السابع": وصول أول معدة لمحطة الضبعة مارس محطة الضبعة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم الانتهاء من إنشاء الرصيف البحرى لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة الذى تم تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موكدا أنه يجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال معدات الضبعة النووية.
 
وأوضح الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم استقبال أول معدة من المعدات طويلة الأمد للمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات خلال مارس المقبل ، موضحا أن استقبال اول معدة سيشهد احتفال عالمى بحضور وسائل الإعلام لنقل الصورة للمواطنين
 
و أشار الوكيل ، أن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية تتقدم في تصنيع التربينات لأول وحدة طاقة نووية لمحطة الضبعة النووية حيث أوشكت على الانتهاء من تصنيع عمود الدوران الخاص بالتربينة منخفضة الضغط ومن المخطط الانتهاء من عمليات التصنيع من التربينات للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في الربع الرابع من عام 2025.
 
وأوضح الوكيل، أنه تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الأولية لمصيدة قلب المفاعل الأول لمحطة الضبعة، المنتجة في مصنع «تياج ماش» بمدينة سيزران الروسية و تقوم روساتوم حاليًا بتصنيع مصائد قلب المفاعل، ووعاء الضغط للمفاعل والرافعات قطبية دائرية الحركة وباقي المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية ، وتعتبر مصيدة قلب المفاعل نظام حماية فريد فى المفاعلات الروسية وأول جهاز كبير الحجم يتم تركيبه تحت المفاعل بما يعزز أمان المحطة النووية.
 
 
وقال الوكيل، أن الهيئة قامت بفحص الجاهزية لبدء التصنيع في يونيو 2022، موضحا أن  الاختبارات الأولية للتوربينات ستتم بنهاية عام 2025  قبل بدء التوريد لمحطة الضبعة
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة المحطات النووية

الضبعة

امجد الوكيل

روسيا



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