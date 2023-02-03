اليوم السابع
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الجمعة، 03 فبراير 2023 06:35 م
أكرم القصاص
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رئيس الإمارات ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفيا علاقة البلدين وسبل تنميتها

الجمعة، 03 فبراير 2023 06:03 م
رئيس الإمارات ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفيا علاقة البلدين وسبل تنميتها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
وكالات

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بحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المشتركة .

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام" استعرض ورئيس وزراء العراق خلال الاتصال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يعزز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

 


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