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دولاب مخدرات متحرك..ضبط أقراص مخدرة وذهب وعملات داخل سيارة بحلوان

الجمعة، 03 فبراير 2023 11:20 ص
دولاب مخدرات متحرك..ضبط أقراص مخدرة وذهب وعملات داخل سيارة بحلوان حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) حال قيادته سيارة "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم ، وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة والمنشطة - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – مشغولات ذهبية).. وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص بقصد الإتجار ، والمبالغ والعملات الأجنبية والمشغولات الذهبية من متحصلات البيع ، والهاتف المحمولة للتواصل بعملائه والسيارة لسهولة التنقل.
 
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 

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