خليك واعى.. لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير كهرباء المساجد.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.

الشائعة:

- توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة

الحقيقة:

- نفت وزارة الأوقاف تلك الشائعة

- تتحمل الوزارة سداد كل فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين أو تحميلهم أى أعباء أو رسوم مالية.

- يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أى نشاط إدارى أو تجارى أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون تحميل ذلك على عداد المسجد.

- عمليات الإحلال والتجديد للمساجد وبناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.