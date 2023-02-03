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حجب سلع وغش تجارى.. ضبط 2545 قضية تموينية خلال شهر فى الجيزة

الجمعة، 03 فبراير 2023 12:16 م
حجب سلع وغش تجارى.. ضبط 2545 قضية تموينية خلال شهر فى الجيزة السلع التموينية - ارشيفية
كتبت - مرام محمد

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تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2545 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 461 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 30 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 48 طنًا و106 الف لتر  عبارة عن زيوت طعام وارز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق واعشاب وعصائر ودهانات وسجائر  ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه  وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 1053 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 44 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 2 قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 20 طن و600كجم زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها و50 بطاقه تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط 1389 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلي جانب تحرير 24 قضية لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونه وأرز وسمن وسجائر.

 


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احتكار السلع

السوق السوداء

مخالفات تموينية

الجيزة

محافظة الجيزة



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