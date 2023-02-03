جولة داخل معرض السلع الغذائية لوحدة قرية سدود فى المنوفية.. صور

رصدت كاميرا "اليوم السابع" أسعار السلع الغذائية داخل معرض السلع الغذائية بمقر الوحدة المحلية بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، حيث امتد المعرض على مساحة كبيرة مع توفير كل السلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق بأسعار مخفضة.

ويقول المهندس وحيد عبد ربه، رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، إن الأسعار تبدأ من 37 جنيها للزيت، حيث تم عرض عدة أنواع 800 مل بـ40 جنيها، وكذلك الأحجام الكبيرة 2 ونصف لتر بـ95 جنيها، بالإضافة إلى الأرز الذى بدأت أسعاره من 15 جنيها للكيلو، وذلك حسب نسبة الكسر المدونة على الأكياس، فكلما زادت نسبة الكسر قل السعر، بالإضالافة إلى عبوات 5 كيلو بـ70 جنيها حتى 85 جنيها، والعدس 40 جنيها الكيلو .

وأضاف أنه تم عرض أنواع مكرونة تبدأ من 7 جنيهات بمختلف الأنواع وكذلك عروض على أكياس المكرونة الكيلو، وكذلك أسعار السكر التى بدأت من 16 جنيها، بالإضافة إلى السمن التى تنوعت أنواعه ليبدأ من 95 جنيها، كما يوجد أنواع مختلفة منه.

كما اشتمل المعرض على وجود تخفيضات على الفول والصلصة والخل والدقيق التى تنوعت أحجامه ليبدأ من كيلو حتى 22 كيلو ويبدأ من سعر 18 جنيها.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون إن المحافظة بدأت بصورة فعلية منذ عدة أسابيع فى إقامة معارض "أهلاً رمضان"، بالإضافة إلى الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى نظاق المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية ووزارة التموين والغرف التجارية وبعض المبادرات المجتمعية بالمحافظة إلى جانب السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظة والتي توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل لأكثر من 25% حسب كل سلعة خاصة السلع الإستراتيجية كالأرز والزيت والسكر .

وأكد محافظ المنوفية أنه تمت إقامة 84 معرضا وشادرا لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتوفير 13 سيارة متنقلة موزعة بدائرة المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات الداخلية لتوريد 1165 طنا من الأرز لبيعهم بأسعار مخفضة بكافة الشوادر وجارى توريد 1908 أطنان أرز شعير سيتم ضخهم أمام المواطنين عقب الإنتهاء من تبييضهم.

وأضاف محافظ أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة مع الجمعيات الأهلية لتقديم كراتين وشنط مواد غذائية بالمجان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعى.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيراً إلى أنه خلال النصف الأول من يناير تم تحرير 1777 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة بنطاق المحافظة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.