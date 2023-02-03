توقعات بارتفاع سعر الوقود.. الحظر الأوروبى للديزل الروسى يدخل حيز التنفيذ

فاطمة شوقى

يدخل الحظر الشامل على استيراد المنتجات النفطية الروسية إلى أوروبا الأحد المقبل حيز التنفيذ، حيث تعتبر واحدة أخرى من قائمة العقوبات الواسعة ضد الكرملين، والتي - وفقًا للخبراء - سيكون لها آثار جانبية قصيرة المدى عندما يتعلق الأمر بالتزود بالوقود، حيث إنه سيؤدى إلى ارتفاع عالمى في أسعار الوقود.

وأكد ماسيمو سيرميلي، الأستاذ في كلية ديوستو للأعمال، أنه في الأشهر المقبلة سيكون هناك قيود على الإمداد سيصاحبها قطع إمدادات الديزل من قبل روسيا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيزيد من سعر الديزل.

وقال إينيس كاردينال، مدير الاتصالات والشؤون القانونية بالرابطة الإسبانية لمشغلي المنتجات البترولية إن الحظر الأوروبى للديزل الروسى سيؤثر على جميع القطاعات، لأن أوروبا تعتمد إلى حد كبير على روسيا في إمدادها بالديزل، ورغم العقوبات فإن أكثر من 44% من واردات هذا الوقود عام 2022 جاءت من روسيا.

لحل مشكلة العرض الخطيرة هذه، والتغلب على الاعتماد القوي على الديزل الروسي، يتعين على أوروبا الآن أن تنظر إلى أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط أو الهند.

وأشار الخبراء، إلى أن عدم اليقين بشأن سوق متقلبة مثل سوق الوقود قد بدأ بالفعل في الظهور في أسعار الوقود، وارتفعت أسعار البنزين والديزل بنسبة 20٪ و16.7٪ على التوالي في يناير، وأصبحت أغلى بنسبة 1.5٪ و 1٪ في الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط ​​سعر لتر البنزين 95 ، 1.66 يورو في المتوسط ​​الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر الديزل 1.7 يورو. ومع ذلك ، لا يزال كلا النوعين من الوقود بعيدين عن أعلى مستوياتهما على الإطلاق في يونيو 2022 (1.94 و 1.9 يورو للتر على التوالي).