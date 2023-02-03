تنكر بزى "شيف" بمطعم بيتزا.. اعتقال رجل مافيا إيطالى بفرنسا بعد 16 عاما من الهروب

فاطمة شوقى

أعلنت الشرطة الفرنسية، إلقاء القبض على الإيطالي إدجاردو جريكو، وهو عضو في مافيا ندرانجيتا في كالابريا وهاربًا من العدالة منذ 16 عاما، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 63 عاما في سانت إتيان وسط فرنسا في عملية مشتركة بين فرنسا وإيطاليا للبحث عن الهاربين من العدالة، ووفقا للتحقيقات فإنه هرب من الشرطة الإيطالية منذ 16 عاما واستقر في المدينة الفرنسية في عام 2014 وعمل على مدار ثلاث سنوات "طاه بيتزا" في مطعم تحت اسم مستعار باولو ديمترى.

وكان جريكو يريد أن يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد أن حوكم قبل تسع سنوات بتهمة القتل كما أنه أحد المسؤولين عن الكمين الذي نصب في 5 يناير 1991 والذي أودى بحياة القاضين ستيفانو وجوزيبى.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ، ماتيو بينتيدوسي، في إشارة إلى أن البلاد ملتزمة بمكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة ومكان الهاربين الخطرين.

وقال يورجن شتوك ، الأمين العام لوكالة الشرطة الدولية ، أنه "مهما حاول الهاربون أن يعيشوا حياة طبيعية في الخارج ، لا يمكنهم التهرب من العدالة إلى أجل غير مسمى.

وكانت السلطات الإيطالية اعتقلت ماتيو ميسينا دينارو، أكبر زعيم للمافيا والمجرم المطلوب فى إيطاليا منذ 30 عاما ، وتم احتجازه فى بالريمو، وعلقت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلونى، على خبر اعتقال دينارو قائلة "انتصار كبير" للدولة ضد المافيا ، حسبما قالت وكالة نوفا الإيطالية.

وقالت ميلونى إن "اعتقال ماتيو ميسينا دينارو انتصار كبير للدولة يُظهر أنها لا تستسلم في مواجهة المافيا"، مضيفة: "في اليوم التالي للذكرى السنوية لاعتقال توتو ريينا، تم تقديم زعيم آخر للجريمة المنظمة إلى العدالة".

وأضافت ميلوني: "أتوجه بخالص الشكر ، إلى جانب عبارات الحكومة بأكملها، إلى قوات الشرطة، ولا سيما إلى وحدات الكاربينيري والمدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والمدعي العام في باليرمو على القبض على أهم دعاة جرائم المافيا".

وشددت ميلوني على أن حكومتها تؤكد "استمرار مكافحة جرائم المافيا بلا هوادة، كما يتضح من حقيقة أن البند الأول من هذه السلطة التنفيذية يتعلق على وجه التحديد بهذه المسألة".

ويعتبر دينارو، هو الزعيم الأول لمافيا كوستا نوسترا ، التى توجد فى صقلية ، ويتعين عليه أن يقضى أحكاما بالسجن مدى الحياة بسبب الهجمات التى شنها فى عام 1993 فى فلورنسا وروما وميلانو، والتى قتل فيها 10 أشخاص.