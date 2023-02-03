تنظيم قافلة طبية شاملة لجامعة الأزهر بقرية البراهمة فى قنا اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط جنوب قنا، عن تنظيم قافلة طبية شاملة بالتعاون مع جامعة الأزهر، اليوم الجمعة، بمدرسة الوحدة بالبراهمة.

وأوضح جمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لـ"ليوم السابع"، أن القافلة الطبية تشمل تخصصات "العيون، الجلدية، القلب والأوعية الدموية، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، السكر والغدد الصماء، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أمراض النساء، الأسنان، الأطراف الصناعية، السمعيات" وتقدم الكشف المجانى للأهالى.



وكان تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها مشيخة الأزهر الشريف، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتستمر لمدة أربعة ايام، فى الفترة من 1 إلى 4 فبراير الجارى.

وقال محافظ قنا إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى المجانى على 1400 مواطن خلال يومها الأول من أهالى قرية سمهود التابعة لمركز أبو تشت والمناطق المجاورة فى 16 تخصص طبى مختلف شملت تخصصات، " العيون، الجلدية، القلب والاوعية الدموية، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، السكر والغدد الصماء، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أمراض النساء، الأسنان، الأطراف الصناعية، السمعيات"، بالإضافة إلى إجراء 31 عملية جراحية، شملت 8 عمليات أنف وأذن وحنجرة و6 عمليات قسطرة قلبية، و13 عملية جراحية متنوعة و4 عمليات جراحية للأسنان، لافتا إلى أن القافلة الطبية تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعكس جهود الدولة فى الاهتمام بتوفير جميع.