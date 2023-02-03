تموين الأقصر: صرف 79 مليون رغيف خبز ومقررات تموينية بـ50.5 مليون جنيه خلال شهر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، عن جهودها خلال شهر يناير الماضى، حيث تم صرف 79 مليون رغيف خبز، و4122 طن دقيق مدعم، ومقررات تموينية بمبلغ 50,5 مليون جنيه، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية والمخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية.

ويقول الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه بالنسبة للمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق تم صرف 79 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف فى اليوم من خلال عدد 304 مخبز بلدي مدعم، وصرف كمية قدرها 4122 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين خلال هذا الشهر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى شئون التموين تم صرف مقررات شهر يناير 2023 سلع تموينية ومنحة - بمبلغ 50,5 مليون جنيه بنسبة 87 % بموجب البطاقات التموينية، مما أدى إلى توافر السلع الأساسية (زيت- سكر- أرز - مكرونة) وعدم التأثر بالسوق الخارجي وإرتفاع الأسعار، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 780 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 40078 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

أما فى المواد البترولية والبوتاجاز فقد انتظم عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أي معوقات أو مشاكل، كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار المقررة، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الأسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات.