"تفعيل الهوية البصرية"..دورة تدريبية بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بجامعة حلوان دورة تدريبية حول "تفعيل الهوية البصرية لجامعة حلوان"، تهدف الدورة التدريبية إلى تفعيل الهوية البصرية داخل جميع الكليات والإدارات بالجامعة، وحاضر في الدورة التدريبية الدكتور جمال الخشن مدرس الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والمنتدب لكلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة، ويأتى ذلك في إطار إهتمام جامعة حلوان بتنمية مهارات وقدرات منتسبيها ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة للتطوير الإداري والفكري المستمر

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أهمية الدور الذي يقوم به منتسبي الجامعة في بناء الصورة الذهنية للمؤسسة ومتابعة كل ماهو جديد ، مؤكداً على أهمية التدريب في تنمية المهارات وثقل القدرات .

وأشار الدكتور جمال الخشن أن الهوية البصرية يجب أن تكون مرنة وقابلة للتطوير، وكذلك يجب أن تكون متماسكة ومتناسقة ومتكاملة بحيث تكمّل عناصر الهوية بضعها بعضًا، لتحقيق التنافسية.

وتعد الهوية البصرية لجامعة حلوان التي قام بتصميمها الدكتور اشرف رضا - الاستاذ بقسم الديكور بجامعة حلوان و رئيس مجمع الفنون هي جميع الصور والمعلومات الرسومية التي تعبّر عن هوية الجامعة وتميزها، التصميمات الداخلية والإعلانات، وشملت كذلك عناصر الهوية البصرية الرئيسية، وكيفية إنشاء تصاميم متكاملة متناسقة، وآليات استخدام الشعار، الألوان، النصوص، وكيفة التعامل مع دليل استخدام الهوية البصرية، الأيقونات، الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية (الإنفوجرافيك)، لتكون الهوية البصرية ذات فاعلية.



الدورة التدريبية بجامعة حلوان



المشاركون فى الدورة التدريبية