تعرف على جهود المجلس القومي للسكان ببني سويف للحد من الزيادة السكانية

واصل المجلس القومي للسكان ببني سويف، عقد اللقاءات التوعوية ، ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التي ينفذها المجلس،لتوحيد الرسالة الإعلامية للقائمين على تنفيذ ندوات توعوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، لرفع الوعي بالقضية السكانية ،وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من مركز الإعلام ، الصحة ، الأوقاف ، الكنيسة ، الصحة ، التضامن ،الشباب والرياضة ، التربية والتعليم، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الثقافة ، القوى العاملة ، الأمومة والطفولة ، والوحدات المحلية.

حيث عقد لقاء تثقيفي لعدد 40 من أئمة الأوقاف بمركز شباب مدينة الواسطى بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف الذي أكد خلال الندوة أن القضية السكانية ليست فقط في تقليل الأعداد وانما من خلال الارتقاء ورفع الخصائص السكانية للمواطن مع معالجة الموضوعات الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية ، فيما أشار محمد سعد مدير عام مركز النيل اللإعلام إلى أهمية رفع الوعي الصحي عن طريق القطاع الديني ، والتركيز على دور الخطاب الديني وتاثيره علي الجمهور مما يساهم بشكل كبير في تغيير الكثير من المفاهيم المغلوطة ، بجانب استعراض طرق استخدام مهارات التواصل في تقديم المعلومات الصحيحة.

من جانبها أشارت نجلاء الصاوى مديرة المجلس إلى أن تلك الندوات تأني تنفيذا لتوجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" وضمن خطوات تم الاتفاق عليها " خلال اجتماع اللجنة التنسيقية الأحير برئاسة السكرتير تالعام "بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لوضع حلول وتنفيذ الخطة السكانية، وتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها، والتأكيد على أهمية توفير كافة السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه كافة الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية ، مشيرة إلى أنه سبق وأن تم عقد ندوتين لعدد 30 من أئمة الأوقاف بقصر ثقافة بني سويف ولقاء تثقيفي بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بالشناوية بمركز ناصر، لعدد 50 من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة.