تطوير عيادات الأسنان بالمنشآت الصحية فى الشرقية لخدمة مليون و688 ألف مواطن

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة فى طب الأسنان لمليون و688 ألف مواطن بالمستشفيات والوحدات التابعة للمديرية على مستوى المحافظة خلال 2022، كان منها 606 عمليات جراحية للوجه والفكين، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة فى طب الأسنان، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى توفير عيادة متخصصة فى طب الأسنان بمستشفى الصدر بالزقازيق، و5 عيادات جديدة بإدارات الزقازيق، ديرب نجم، العاشر من رمضان، أبو كبير، أبو حماد، بالإضافة لدعم الوحدات الصحية والمستشفيات بعدد 9 وحدات أسنان جديدة، موضحًا أنه تم إحلال وتجديد أجهزة الأسنان بمستشفى الصالحية المركزي، والوحدة الصحية بالشبراوين، بخلاف افتتاح معمل أسنان جديد بالوحدة الصحية بالمجفف التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم.

وذكر الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان بالمديرية، أنه تم المشاركة بـ6 دورات تدريبية مصاحبة بورش عمل لرفع كفاءة أطباء الأسنان، بالإضافة لتنظيم 57 لقاء علمى بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية، شارك بها أكثر من 287 طبيب، لافتاً الى أن الدورات واللقاءات العلمية تضمنت العديد من تخصصات وموضوعات طب الأسنان "كالحشو - التركيبات الثابتة - حشو العصب - طب الاسنان التجميلى - علاج أسنان الأطفال – التركيبات المتحركة – الجراحة"، مضيفا بأنه تم عقد 3588 ندوة تثقيفية توعوية بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، متضمنة القوافل الطبية، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها فى المراحل المبكرة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام طب الأسنان بالمديرية، وجميع الفرق الطبية والإدارية على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.