ترامب يهاجم منافسيه: "نيكى هالى طموحها مفرط وديسانتس لم يكن شيئا"

كتبت ريم عبد الحميد

انتقد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عددا من منافسيه المحتملين على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، ووصف سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكى هالى بأنها "طموحة بشكل مفرط"، فيما اتهم حاكم فلوريدا رون ديسانتس وحاكمة فرجينيا جلين يونجكين بعدم الامتنان.

وفى مقابلة مع مذيع الراديو المحافظ هيو هيوت، تحدث مع بعض منافسيه المحتملين على ترشيح الحزب الجمهورى، ورفض الالتزام بتأييد المرشح النهائى للحزب.

وقال ترامب، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، إنه يعتقد أن هالى وديسانتس ويونجين ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو لا ينبغى أن يترشحوا ضده بسبب علاقات ترامب السابقة معهم، على الرغم من أن ترامب اعترف أن هذا لن يوقفهم على الأرجح.

وأضاف ترامب: نعم سأقول هذا، لكنى أعرف كيف تمضى الحياة، وأعرف كيف تعمل السياسة، فالسياسة صورة مصغرة، لكها أكثر شراسة من الحياة.

وتابع قائلا: أنت تعرف، لقد ساعدت كل هؤلاء الناس، فقد أخرجت مايك من لاشئ، واعتقد أنه قال دائما إنه لن يخوض المنافسة ضد الرئيس. وكما تعلم، يمر الوقت ثم يريدون الترشح، لأنهم أشخاص طموحين، وكما تعلم، فإن استطلاعاتهم سيئة للغاية.

ولم يقل بومبيو ما إذا كان سيترشح للرئاسة فى 2024، على الرغم من أنه أصدر مذكرات مؤخرا وقام بزيارة ولايات السباق التمهيدى مثل أيوا ونيوهامبشير.

وكان ترامب منتقدا لهالى على وجه خاص، التى من المتوقع أن تعلن ترشحها فى منتصف فبراير، وقال ترامب إنه تحدث مؤخرا على الهاتف مع هالى بشأن خططها. وقال ترامب: لقد قالت إنها لن تترشح أبدا ضد رئيسها، هو رئيس عظيم، وكان رئيسنا الأعظم، ولن أترشح أبدا، لن أترشح أبدا. لكن نيكى تعانى من شىء من الصعب جدا المعاناة منه، وهى أنها طموحة بشكل مفرط.

ووبخ ترامب يونجكين حاكم فرجينيا لعدم منحه مزيد من الفضل لمساعدته فى انتخابات عام 2021. وقال ترامب إن يونجكين قد تواصل معه بشكل خاص لتقديم تقديره بعد حشد ترامب الدعم له فى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية، لكن الرئيس السابق يشعر بالأسى من أن يونجكين لم يكن ممن ما له بما يكفى بشكل معلن.

أما عن حاكم فلوريدا، فقال ترامب إن ديسانتس تم انتخابه بسببه، وأنه لم يكن لديه شيئا، وكان ميتا، وكان على وشك ترك السباق، لكنه توسل إليه للحصول على تأيده، وزعم أن ديسانتس كان يبكى فى هذا الوقت.