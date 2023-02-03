تحرير 1034 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات مكثفة بالأقصر خلال 30 يوما

الأقصر – أحمد مرعى

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، حملاتها في الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية والتصدي للمخالفين بكل حسم وقوة، ولكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو اخفائها، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية والمخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية.

ويقول الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، أنه نجحت تلك الحملات على مدار الـ30 يوماً الماضية، فى تحرير إجمالي عدد 1034 محضر ومخالفة تموينية، والتي شملت في مجال المخابز تحرير عدد 450 مخالفة تموينية: "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – وإنتاج خبز ناقص الوزن –عدم نظافة المخبز – عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل مخابز – تصرف المخابز في الدقيق – اختراق نظام - عدم إعطاء بون صرف– عدم نظافة مخبز -عدم وجود سجلات)، وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد 574 محضر تمويني (سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء صلاحيتها - عدم إعلان عن الاسعار– عدم حمل شهادة صحية-عدم وجود فواتير– إدارة منشأة بدون ترخيص – حيازة سلع بدون فواتير – حيازة سلع مجهولة المصدر– غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية".

أما في مجال المواد البترولية فقد تم تحرير إجمالي 10 محضر تمويني "عدم وجود سجل 21 بترول – غلق مستودعات بوتاجاز في المواعيد الرسمية"، وشملت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات ربع طن سلع غير غذائية عبارة عن بويات منتهية الصلاحية، ونصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و18 طن سلع غذائية بدون فواتير، و25 طن سلع غير غذائية "حديد واسمنت ومنظفات" بدون فواتير، و2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر، وتجميع مخبز بلدي عدد 105 بطاقة تموينية للضرب الوهمي بدون انتاج فعلي، واختراق ماكينة بقيام المخابز البلدية بضرب عدد 7955 رغيف "وهمي" بدون إنتاج خبز فعلي، وتصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 4 طن دقيق بلدي مدعم، وتصرف مستودعات الدقيق في كميات قدرها 5,600 طن دقيق بلدي مدعم، وضبط بداليين تموينين قاموا بالاستيلاء على كمية قدرها 1,500 طن سلع تموينية، وضبط مخازن ادوية غير مرخصة والتحفظ على عدد 800 علبة دواء بدون اي مستندات، وضبط كمية قدرها 360 لتر بنزين 80 بالاسواق، وضبط كمية قدرها 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.