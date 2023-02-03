بيل جيتس عن اتهامه بالوقوف وراء "كورونا": إطلاق الأحكام أسهل كثيراً من الفهم

كتبت: نهال أبو السعود

رد الملياردير الأمريكى بيل جيتس، المؤسس المشارك في مايكروسوفت ، علي الاتهامات التي طالته بعد ظهور وباء كورونا ، والزعم بقيادته فريق أبحاث لنشر الوباء، قائلاً في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن إطلاق الأحكام في كثير من الأحيان يكون أسهل كثيراً من محاولة الفهم

وأضاف جيتس في التصريحات التي نشرتها بي بي سي، إنه تفاجئ عندما أصبح مرادفا لنظريات مؤامرة أثناء تفشي وباء كوفيد-19، ‏وقال : "لم أكن أتوقع ذلك"، في إشارة إلى ما تردد حينها من تربحه من وراء تفشي الفيروس، أو من أنه ‏يقف وراء تخليقه بالأساس.‏

وتابع: "في أثناء الوباء، كانت هناك عشرات الملايين من الرسائل التي تتهمني بأنني السبب فيما يحدث، أو ‏بأنني أتعقب الناس. نعم حقيقي أنني تعمقت في البحث عن لقاحات، ولكن هذا كان لحفظ الأرواح".‏

وفسر الملياردير الأمريكي هذا النوع من الرسائل بأن الناس يحاولون رؤية ذلك "الرجل المخيف" الذي ‏يقف من وراء الستار، مشيرا إلى أنه دائما ما يحافظ على نوع من الخصوصية، وقال" إطلاق الأحكام أسهل ‏من محاولة الفهم".‏

وقال جيتس إنه يفضل ‏الإنفاق على تصنيع اللقاحات أكثر من الإنفاق على السفر للمريخ والذي يظن أنه ليس استخداما أمثل ‏للمال، وتابع: "السفر إلى المريخ في الواقع أمر مكلّف للغاية. بينما يمكن ‏شراء لقاحات الحصبة وإنقاذ الأرواح في مقابل ألف دولار لكل حالة"، وتابع : "وفي هذا ما يغري على ‏البقاء في الأرض أكثر من الذهاب إلى المريخ".‏

من جهة آخري ، تطرق جيتس إلى الذكاء الاصطناعي ، قائلاً إن هذه التكنولوجيا ستكون سبباً في تحول كبير فى الحياة البشرية، وأضاف: "الذكاء ‏الاصطناعي سيساعدنا على البحث في أسئلة طبية وعلمية والأمر لا يقتصر على الروبوتات حيث ‏سيساعد الذكاء الاصطناعي ايضا على القراءة والكتابة".‏

وتابع: "في واقع الأمر، هناك تقدم على هذا الصعيد أكثر مما تم إحرازه في الروبوتات في الحالتين ‏كليهما سيساعدنا في تحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية".‏