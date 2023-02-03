"بيطري المنوفية": تحصين ما يقرب من 125 ألف رأس ماشية منذ بدء الحملة

المنوفية - محمود شاكر

في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة، وانطلاقا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لأعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام ، للتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها ورفع مستوى معيشة الفلاح .

أوضح مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم الانتهاء من تحصين 124 ألف و 932 رأس ماشية من الأبقار والأغنام بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن بنسبة 61,4%، مؤكداً انتظام سير العمل بكافة لجان الحملة القومية وذلك من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة والتوعية الإرشادية بأهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وضرورة التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك .

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع إدارات الطب البيطري لتقديم الدعم اللوجستي للفرق الطبية المشاركة بالحملة لتحقيق المستهدف منها ، مثمناً الدور الرائد لوزارة الزراعة في تنظيم تلك الحملات القومية والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية .