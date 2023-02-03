بدء مشروع إنشاء مبنى للإدارة الزراعية ومجمع مواقف سيارات بكفر شكر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال إزالة أربع مباني تابعة للإدارة الزراعية بكفر شكر، والصادر لهم قرارات هدم بأرض الإدارة الزراعية بكفر شكر، وذلك لإقامة مجمع المواقف، كما سيتم يتم إنشاء مبنى جديد للإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر، وجاء ذلك بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل، لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر، على مساحة 4200 م2، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى الإدارة الزراعية ٧ ملايين جنيه، حيث سيتكون المبنى من أربعة طوابق على مساحة 800م2 على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية.

وشدد "المحافظ"، على مسئولي مديرية الإسكان بضرورة تكثيف الأعمال لنهو المشروع في أقرب وقت ممكن حتى يتم تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من خلال المبنى بالشكل اللائق، إذ من المنتظر الانتهاء من المشروع خلال أربعة شهور.

وفي هذا الصدد فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يخص الرفع المساحي للموقع وإعداد التصميمات الهندسية لتنفيذ مجمع المواقف والإدارة الزراعية.

وجاءت الجولة بحضور كل من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، والمهندس رجب الشحات مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، والمهندس حسام العيلة مدير المشروعات بمديرية الإسكان، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف بالقليوبية، والمهندس إيهاب صالح مدير المديرية الزراعية بكفر شكر.



المحافظ خلال الجولة



بدء أعمال الإزالة للإدارة القديمة



بدء أعمال الحفر



بدء تنفيذ المشروع



جانب من سير الأعمال



محافظ القليوبية خلال الجولة



