بايدن و"زلات اللسان" عرض مستمر.. الرئيس الأمريكى: نصف نساء إدارتى نساء

كتبت: نهال أبو السعود

مرة أخرى اختلطت كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تحدث في الذكرى الثلاثين لقانون الإجازة العائلية والطبية، أو FMLA ، خلال حديثة عن تطور وإنجازات التي تسبب بها القانون خاصة فيما يتعلق الامر بمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والأمهات العاملين قائلا إن "أكثر من نصف النساء في إدارته هم نساء".

وفقا لشبكة فوكس نيوز قال بايدن: "أكثر من نصف نساء مجلس الوزراء، أكثر من نصف سكان مجلس الوزراء، أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء".

عندما وقف الرئيس الأمريكي جو بايدن على المنصة ، قال إن برنامج "ميد كير" قد تم تمديده ليتمكن الأمهات الجدد من أخذ علاحات لأشياء مثل الاكتئاب بعد الولادة. وأشار إلى أن إدارته أقرت قانون الإنصاف للعمال الحوامل في ديسمبر ، مما منح الأمهات الدعم الأساسي والوقت للشفاء بعد إنجاب طفل.

وقال بايدن إن الأموال من خطة الإنقاذ الأمريكية ساعدت في زيادة رواتب العاملين في مجال رعاية الأطفال ، ومعظمهم من النساء ، ويعمل التشريعات الموقعة مؤخرًا على زيادة منحة تطوير رعاية الأطفال بنسبة 30 % لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على تحمل رعاية الأطفال.

وبحسب فوكس نيوز، انضم إلى بايدن نائبته كامالا هاريس والرئيس السابق بيل كلينتون ، الذي وقع FMLA ليصبح قانون في عام 1993 وتحدث كلينتون قائلا ان أهمية FMLA في ذلك الوقت ، تمامًا كما هي الآن.

وأوضح أنه عندما ترشح للرئاسة في عام 1992 ، كانت الأمهات العاملات أكثر شيوعًا مما كان عليه عندما نشأ.

دائما ما اثار بايدن الجدل بسبب زلات اللسان، حيث يعد أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق ، وكثيراً ما تكون صحته العقلية موضع نقاش بينما يستعد لإطلاق حملة إعادة انتخابه لعام 2024 - خاصة بعد أن سأل "أين جاكي؟" أثناء بحثه عن النائبة الراحلة جاكي والورسكي في سبتمبر، على الرغم من حزنه علنًا على وفاتها وحتى الاتصال بأسرتها لتقديم تعازيه فى أغسطس.